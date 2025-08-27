Alias 'Castor' contactó a líderes de bandas de Bucaramanga para "conciliar una tregua"

En medio de los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno con varias bandas delincuenciales del país, Jorge Enrique Díaz Collazos, conocido con el alias de 'Castor' y líder de 'Los Costeños', comunicó al ministro de Justicia y al director del Departamento Nacional de Inteligencia, que contactó a los líderes de las dos bandas delincuenciales de Bucaramanga para establecer una posible tregua entre estas.

La información fue transmitida por el abogado de alias 'Castor', quien indicó que esto lo realizó como parte de su compromiso para que avance un eventual desarme en el país. "Mi representado... tomó contacto con los miembros de las estructuras delincuenciales de Bucaramanga a fin de buscar un cese de actividades delincuenciales, iniciado por una reconciliación entre los dos cabecillas de la mencionada ciudad (los del sur y los del Norte de Bucaramanga), con la finalidad de conciliar una tregua entre estos y extender en el territorio, con su limitaciones de movilidad, la paz total que tanto Anela Colombia", explicó en la misiva.

Documento. Suministrado.

De acuerdo con lo que se indica el documento, enviado el pasado 22 de agosto, con esto busca promover una reconciliación entre las facciones delictivas del norte y del sur de esa ciudad, con miras a pactar una tregua que extienda el alcance de la Paz Total.

Por lo pronto, desde Bucaramanga, ningún grupo ha planteado públicamente su interés de establecer un cese al fuego o un avance en una negociación con el Gobierno.