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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grupo EPM logró ingresos superiores a los 40 billones de pesos durante 2025

Grupo EPM logró ingresos superiores a los 40 billones de pesos durante 2025

Durante ese mismo periodo, la compañía también reportó utilidades por más de 5 billones de pesos.

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