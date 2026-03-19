Grupo EPM logró ingresos superiores a los 40 billones de pesos durante 2025

El Grupo EPM presentó un balance positivo de su gestión en 2025, un año en el que logró mantenerse estable y con resultados en crecimiento, al registrar ingresos superiores a los 40 billones de pesos.

Durante ese mismo periodo, la compañía también reportó utilidades por más de 5 billones de pesos, lo que representa un aumento frente al año anterior. Según la entidad, estos resultados reflejan su capacidad para sostener la operación en medio de un entorno complejo.

Por su parte, EPM también presentó cifras sólidas, con ingresos cercanos a los 20 billones de pesos y utilidades por 4,9 billones. La empresa señaló que estos resultados responden a una gestión enfocada en la eficiencia.

Uno de los factores clave fue la diversidad de sus negocios, especialmente en generación y distribución de energía, que continúan siendo los principales motores de ingresos. Esto le ha permitido al Grupo mantener equilibrio financiero y adaptarse a los cambios del entorno.



Además, durante 2025 se realizaron inversiones por cerca de 5 billones de pesos en distintos proyectos. Entre ellos se destacan obras de infraestructura, programas sociales y avances en iniciativas como Hidroituango.

Finalmente, la empresa resaltó su aporte a las regiones, especialmente a Medellín, a través de transferencias económicas que respaldan proyectos públicos y el desarrollo local.