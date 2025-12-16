Así despidieron al conductor que transportaba los estudiantes del Liceo Antioqueño: "No está solo"

Luego del trágico accidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, los estudiantes del colegio Liceo Antioqueño de Bello regresaban a sus hogares tras haber pasado varios días en la excursión de grado, que incluyó visitas a las playas de Tolú y Coveñas.

El bus emprendió su viaje de regreso desde Tolú en la noche del sábado 13 de diciembre y se accidentó en la madrugada del domingo, cuando ya transitaba por el departamento de Antioquia, en el sector conocido como Remedios.

El siniestro dejó un saldo de 17 personas fallecidas —16 estudiantes y el conductor— y 20 más gravemente heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios del departamento. Tras conocerse la tragedia, el país entero se conmocionó.

Los padres y familiares de las víctimas realizaron un homenaje en la institución educativa, en el que hicieron un último llamado a lista para recordar la vida de los 16 jóvenes que fallecieron a causa del grave accidente.



Accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: ¿accidente o fallas mecánicas?

Las primeras hipótesis señalaron que Jonathan Taborda, conductor del bus, habría sufrido un microsueño, lo que provocó el trágico desenlace. Sin embargo, familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes denunciaron que el vehículo presentaba fallas mecánicas antes del accidente y que, pese a las advertencias, el viaje continuó.



“Desde el hotel se reportaron fallas en la batería, el aire acondicionado y el motor”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol David Rúa, uno de los estudiantes sobrevivientes. Rúa, quien se encontraba en el bus al momento del accidente, ayudó a rescatar a varios de sus compañeros y logró comunicarse con el conductor de una tractomula que transitaba por la zona para solicitar ayuda.

Pese a estas y otras denuncias, las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo responsabilidades o si la tragedia pudo haberse evitado.



Jonathan Taborda, el conductor del bus, es homenajeado

Luego de que los cuerpos de los 17 fallecidos fueran recibidos por Medicina Legal para la realización de las respectivas necropsias, en la tarde del martes, 16 de diciembre, se llevaron a cabo las exequias de Jonathan Taborda, conductor del bus que transportaba a los estudiantes.

Familiares y amigos le rindieron un homenaje con bengalas de humo e, incluso, fuegos artificiales. En los videos difundidos en redes sociales se observa a los allegados llorando su partida mientras expresaban la frase: “Vea que no está solo, parcero”.

“Todo el mundo habla de los estudiantes y nadie habla del conductor”, es el mensaje que acompaña uno de los videos que se ha viralizado en redes sociales.

Por su parte, la empresa de transporte turístico Precoltur lamentó el fallecimiento de los 16 jóvenes y del conductor Jonathan Taborda, y aseguró que nunca habían enfrentado una emergencia de esta magnitud. La gerente, María Elena Molina, afirmó que toda la información disponible fue entregada a las autoridades para apoyar la investigación de lo ocurrido.

Hasta la fecha, la verdadera causa del trágico accidente es aún materia de investigación por las autoridades competentes.