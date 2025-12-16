Petro reconoce que Maduro es “dictador”, pero niega que sea “narco”

El presidente Gustavo Petro reconoció este martes que Nicolás Maduro es un “dictador” por la concentración de poderes en Venezuela, pero negó que exista evidencia de que el mandatario venezolano esté vinculado al narcotráfico.

La afirmación la hizo a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que también lanzó duras críticas contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y contra Estados Unidos.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU”, escribió el jefe de Estado.

En el mismo trino, Petro arremetió contra Kast, a quien vinculó con el nazismo al referirse a sus orígenes familiares. “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”, añadió.



La arremetida del presidente contra Kast se dio como respuesta a un trino de la periodista Patricia Janiot, quien lo cuestionó por llamar “nazi” y “facista” al nuevo mandatario de los chilenos.

José Antonio Kast // Foto: AFP

“Al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar aunque no le guste el resultado”, publicó Janiot en X.

Aunque el presidente Petro ha reconocido en otras ocasiones el carácter autoritario del gobierno de Maduro, siempre ha sido crítico de las sanciones internacionales y de las acusaciones que lo señalan de presuntos vínculos con el narcotráfico.