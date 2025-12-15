Petro apunta contra José Antonio Kast en Chile: dice que no le dará la mano y lo llama fascista

El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo a la victoria del candidato de ultraderecha José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile con un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que expresó su preocupación por el rumbo político de la región y advirtió sobre lo que denominó “vientos de la muerte” en América Latina.

En su publicación, Petro comparó la derrota del progresismo chileno con un eventual triunfo de figuras de derecha en Colombia y afirmó que no volverá al Palacio de La Moneda tras la elección de Kast.

“No volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente”, escribió el mandatario, en una reflexión de tono político e histórico en la que también citó al poeta chileno Pablo Neruda y evocó su tumba en Isla Negra.

El jefe de Estado sostuvo que el avance de sectores de ultraderecha no se prolongará durante décadas, al considerar que “son otros los tiempos”, y dirigió un mensaje a las juventudes chilenas, a quienes pidió “abrazar la vida” y no vincularse “con la muerte”. En el mismo mensaje, Petro hizo referencia a la situación política de otros países de la región, como Perú y Bolivia, y señaló que existe un cerco contra gobiernos y liderazgos de izquierda en América Latina.



En otro trino, Petro hizo un llamado a los países que integraron la antigua Gran Colombia —Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá— a resistir lo que considera una ofensiva política regional. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto”, escribió, acompañando el mensaje con un mapa de América del Sur dividido por tendencias ideológicas de gobierno.

El mandatario también denunció que uno de sus mensajes sobre la derrota progresista en Chile fue bloqueado en la red social y aseguró que en ese texto había pedido que se protegiera la tumba de Pablo Neruda.

José Antonio Kast, de 59 años, obtuvo una amplia victoria frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual presidente chileno, Gabriel Boric. Kast se convierte así en el primer político identificado abiertamente con el pinochetismo en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno de la democracia, luego de haber apoyado públicamente la continuidad del general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988.

Petro, quien se ubica en una posición ideológica opuesta a Kast, afirmó que no dará la mano a lo que calificó como expresiones del fascismo y lamentó que, en su opinión, los pueblos elijan liderazgos asociados al legado de la dictadura chilena.

Durante su campaña, Kast prometió medidas como la expulsión masiva de migrantes, la tipificación de la migración irregular como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad para cabecillas del narcotráfico. Su triunfo ubica a Chile junto a países como Argentina, El Salvador, Ecuador y Paraguay, cuyos gobiernos actuales son identificados con posiciones de derecha o ultraderecha en la región.