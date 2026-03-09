En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Naciones Unidas celebra "la participación pacífica" de las elecciones en Colombia

Naciones Unidas celebra "la participación pacífica" de las elecciones en Colombia

Así lo afirmó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que trasladó las felicitaciones del secretario general al pueblo colombiano.

Elecciones-Colombia-AFP.jpg
Jornada electoral en Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad