Estudio revela bacterias en el 100% de cosmetiqueras y alerta por riesgos del maquillaje

Algo que no puede faltar en casi ningún bolso es la cosmetiquera, un objeto que guarda todo el maquillaje y objetos de cuidado personal que muchas personas usan a diario.

Sin embargo, lo que parece un accesorio inofensivo podría convertirse en un foco silencioso de bacterias si no se tienen adecuados hábitos de limpieza y almacenamiento.

Un estudio realizado en los laboratorios de la Universidad Manuela Beltrán reveló un hallazgo que preocupa a los especialistas: todas las cosmetiqueras analizadas presentaron crecimiento bacteriano. La investigación examinó 25 muestras fabricadas con distintos materiales y en el 100 % de los casos se detectó la presencia de microorganismos.

Aunque algunas presentaban niveles bajos, otras registraron concentraciones más altas que podrían aumentar el riesgo de infecciones o irritaciones, especialmente cuando los cosméticos entran en contacto directo con la piel o los ojos.



Cosmetiquera / imagen de referencia.

Lo que encontraron los investigadores

Durante el análisis microbiológico, los expertos identificaron diferentes tipos de microorganismos presentes en las cosmetiqueras. Según explicó la microbióloga Andrea Cortés, en todas las muestras evaluadas se evidenció actividad bacteriana.

En varios casos se detectaron mesófilos aerobios, bacterias que normalmente están presentes en el ambiente. Aunque estos microorganismos no siempre provocan enfermedades, sí pueden representar un riesgo cuando contaminan productos que se aplican directamente en el rostro.

El problema aumenta cuando estos microorganismos entran en contacto con áreas sensibles del cuerpo, como:



Los ojos

Los labios

La piel del rostro

En estas zonas, las bacterias pueden causar irritaciones, infecciones o reacciones dermatológicas.

Maquillaje, foto de referencia

El riesgo de la contaminación cruzada

Los expertos señalan que el problema no está únicamente en la cosmetiquera como objeto. El verdadero riesgo aparece en lo que sucede dentro de ella.

Derrames de maquillaje, humedad, restos de productos y materiales porosos pueden generar un ambiente ideal para la proliferación bacteriana. En este escenario, herramientas de uso frecuente como brochas, esponjas o encrespadores de pestañas pueden transportar microorganismos directamente al rostro.

Este fenómeno se conoce como contaminación cruzada, cuando las bacterias pasan de un objeto o producto a otro, aumentando la posibilidad de infecciones.



Qué problemas de salud podría causar

El uso de cosméticos contaminados puede tener diferentes consecuencias para la salud. Los especialistas advierten que algunas de las afecciones más frecuentes relacionadas con estos casos incluyen:



Conjuntivitis o infecciones oculares

Irritación o enrojecimiento de la piel

Aparición de brotes de acné

Picazón o reacciones alérgicas

Incluso, los expertos advierten que un labial contaminado podría generar molestias gastrointestinales si pequeñas partículas son ingeridas accidentalmente.

Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades previas o tratamientos médicos pueden tener mayor riesgo, ya que ciertos microorganismos pueden actuar como patógenos oportunistas.



Compartir maquillaje: una práctica que debe evitarse

Uno de los hábitos más comunes —y también uno de los más riesgosos— es compartir maquillaje entre amigos o familiares. Cada persona posee una microbiota propia, es decir, un conjunto de microorganismos característicos que viven en su piel.

Cuando varias personas usan el mismo producto, esas bacterias pueden transferirse de un usuario a otro, lo que incrementa la posibilidad de infecciones.

Por esta razón, los especialistas recomiendan que los cosméticos que entran en contacto con la piel, los ojos o la boca sean de uso exclusivamente personal.



Recomendaciones para reducir el riesgo

Los investigadores también destacan la importancia de adoptar hábitos de higiene básicos con el maquillaje. Algunas medidas sencillas pueden ayudar a disminuir la proliferación bacteriana:



Limpiar regularmente brochas y esponjas de maquillaje

Revisar la fecha de vencimiento de los cosméticos

Evitar guardar productos húmedos dentro de la cosmetiquera

Reemplazar aplicadores deteriorados o difíciles de limpiar

No compartir maquillaje con otras personas

Señales de alerta después de usar maquillaje

Los especialistas recomiendan suspender el uso de cualquier cosmético si aparecen síntomas que podrían indicar irritación o infección. Entre las señales de alerta más comunes están:



Ardor o irritación en los ojos

Secreción ocular

Enrojecimiento o brotes en la piel

Picazón después de aplicar maquillaje

Ante cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es dejar de usar el producto y consultar con un profesional de la salud.