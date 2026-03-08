Agotamiento mental aumenta entre trabajadores por uso de IA, según un estudio

La expansión de la inteligencia artificial en el mundo laboral ha sido presentada como una herramienta capaz de aumentar la productividad, agilizar procesos y facilitar tareas complejas. Sin embargo, nuevas investigaciones advierten que su uso intensivo también puede generar un efecto inesperado: un creciente agotamiento mental entre los trabajadores.

Un estudio publicado por la Harvard Business Review analizó cómo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial está influyendo en la carga cognitiva de los empleados. Los investigadores identificaron un fenómeno al que denominaron “agotamiento cerebral por IA”, definido como la fatiga mental que surge cuando una persona interactúa o supervisa sistemas de inteligencia artificial más allá de su capacidad cognitiva.

Para llegar a esta conclusión, los autores realizaron una encuesta a 1.488 trabajadores en Estados Unidos, pertenecientes a distintos sectores y niveles profesionales. En el estudio se analizaron los patrones de uso de estas herramientas, el tiempo dedicado a ellas y los efectos que provocan en el desempeño y el bienestar de los empleados.

Antes de realizar la investigación, los expertos observaron testimonios en redes sociales en los que trabajadores describían sensaciones de saturación al interactuar con múltiples plataformas de inteligencia artificial durante su jornada laboral. A partir de esas experiencias, decidieron estudiar con mayor profundidad la relación entre la tecnología y el desgaste psicológico.



Entre los síntomas reportados por los participantes aparecen sensaciones de confusión mental, dificultad para concentrarse y lentitud al tomar decisiones. Algunos trabajadores describieron incluso una especie de “zumbido” en la cabeza, acompañado de dolores de cabeza o fatiga persistente.

El estudio también encontró que este agotamiento puede tener consecuencias directas en el rendimiento laboral. Las personas que afirmaron experimentar fatiga mental relacionada con el uso de inteligencia artificial mostraron un 33 % más de cansancio al tomar decisiones que aquellos que no reportaron este problema.

Además, los investigadores detectaron una relación entre el agotamiento y el aumento de errores en el trabajo. Según los resultados, la intención de renunciar al empleo también crece entre quienes sienten este tipo de desgaste, pasando de un 25 % a un 34 % cuando el trabajador reconoce sufrir saturación mental vinculada a la tecnología.

Uno de los factores que más contribuye a este fenómeno es la supervisión constante de sistemas automatizados. De acuerdo con los datos recopilados, las tareas que requieren revisar o monitorear el funcionamiento de herramientas de inteligencia artificial demandan un 14 % más de esfuerzo mental y provocan un 12 % más de fatiga que aquellas en las que la supervisión es menor.

Otro elemento clave es la sobrecarga de información. Los investigadores explicaron que cuando los empleados deben procesar grandes volúmenes de datos generados por sistemas automatizados, la sensación de sentirse abrumados aumenta en un 19 %. En ese sentido, señalaron que “cuantitativamente encontramos fuertes correlaciones entre el agotamiento mental por IA y la sobrecarga de información”.

El problema se agrava cuando los trabajadores deben manejar varias herramientas simultáneamente. Según el informe, cuando una persona utiliza tres o más plataformas de inteligencia artificial al mismo tiempo, la productividad empieza a disminuir, lo que refuerza la idea de que la multitarea tecnológica puede resultar contraproducente.

Pese a estos efectos negativos, el estudio también identifica beneficios claros. Cuando la inteligencia artificial se emplea para reemplazar tareas repetitivas o rutinarias, los niveles de agotamiento mental pueden reducirse hasta en un 15 %. Esto permite a los empleados dedicar más tiempo a actividades creativas, estratégicas o de interacción con sus colegas.

En conclusión, los autores señalan que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar el desempeño laboral. “La IA puede ayudar a los empleados a trabajar más rápido, pensar en grande e innovar más”, afirmaron. No obstante, advirtieron que también puede generar sobrecarga cognitiva si no se implementa adecuadamente.

Según los investigadores, la clave no está únicamente en la cantidad de herramientas utilizadas, sino en la forma en que las organizaciones integran la tecnología en sus procesos. “Nuestros hallazgos sugieren que la diferencia entre ambos no radica en la cantidad de IA que utiliza cada individuo, sino en cómo los trabajadores, los equipos, los líderes y las organizaciones configuran su uso”, concluyeron.