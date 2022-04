Síndrome burnout: conozca los principales síntomas de esta enfermedad que afecta a los trabajadores

El burnout o “síndrome de la cabeza quemada”, es la aparición de un crónico y prolongado estrés en el trabajo. Quien lo sufre, no encuentra limites que le ayuden a recuperar el gasto energético que ha utilizado en el desarrollo de su jornada laboral.

Este síndrome se genera gracias a que la persona que lo padece no cuenta con espacio de descanso o desconexión laboral, adquiriendo un cansancio por dedicar la gran parte de su día a trabajar; situación que al presentarse durante varios meses o periodos prolongados, activa el riesgo de sufrirlo.

En Blu 4.0, se conectó Carlos Sponton, director de Ciencias del Comportamiento en Yerbo, quien enfatizó en las razones, síntomas y consecuencias del burnout.

Sponton a su vez confirmó que son varios los factores que aumentan el riesgo, entre los que se encuentran: el exceso de trabajo, el trabajo constante contra reloj, y la soledad (que aumentó durante la pandemia).

“Además, los equipos remotos que no suelen desconectarse pueden correr un mayor riesgo (por exceso de trabajo, desorganización y soledad). Aunque todos estos factores son comunes en la industria tecnológica, la presencia del burnout en la tecnología no está bien documentada”, dijo.

Síntomas

Según Sponton, son 4 los principales síntomas del burnout, aunque aclaró que no hace falta tenerlos todos para prestar atención al respecto:

1. Agotamiento energético emocional: se caracteriza por la generación de un cansancio que impide en las mañanas contar con la fuerza para levantarse y en la noche, la falta de energía para hacer actividades extra laborales, aunque se tenga el tiempo.

2. Cinismo: no enfatizado en el valor ético o moral de esta palabra, sino en el sentido en el que las personas que empiezan a sufrir de bornout, pierden el valor y sentido al trabajo, dejan de esforzarse en él porque no le encuentran un gusto. El trabajo no les da la misma satisfacción de siempre y se vuelve un círculo vicioso.

3.Ineficacia: se presenta como aquella sensación de ineficacia donde se pierde la confianza en uno mismo y es ahí cuando aparece también el “síndrome del impostor”, lo anterior, porque es tal la velocidad con la que los trabajadores se tienen que aprender habilidades técnicas, lo que inicia una carrera con los objetivos y tareas que se empiezan a sobrecargar. Existe entonces la sensación de no alcanzar nunca estos objetivos. Las personas empiezan a perder su confianza corriendo tras el cumplimiento en esta carrera.

4. La despersonalización: cuando hay muchos conflictos, peleas o se genera maltrato o destrato laboral, el principal mecanismo de defensa neurológica que se presenta es el de directamente deja de sentir emociones. Por tanto, para no sentir emociones desagradables o negativas, se desactiva en la cabeza la parte emocional, generando una despersonalización del trabajador, el cual se sentirá haciendo sus labores de manera autómata o como un robot. El entusiasmo por reuniones, armar equipo de trabajo o construir nuevos retos se pierde por completo.

Dada la complejidad en el tratamiento de datos alrededor de este síndrome, se realizó el Burnout Index, la mayor evaluación científica del estado del burnout laboral en la tecnología en la actualidad, que reveló sus resultados del último periodo del 2021.

Entre ellos se destaca que en las empresas tecnológicas, una de cada de dos personas que tiene, burnout quiere dejar su empresa, que uno de cada cinco tenga o no tenga burnout, quieren dejar su compañía por la alta rotación, siendo la mitad de las razones de esta rotación la pérdida de sentido en el trabajo y que el 46 % de las mujeres tienen un riesgo más alto de sufrir burnout, mientras que el 38 % lo tienen los hombres.

Dado este panorama, Sponton ha creado Yerbo, una plataforma que con pequeños datos semanales miden los factores de riesgo a la salud mental en las empresas como el burnout. Los líderes de estas tienen un tablero donde podrá verificar la cantidad de riesgos y herramientas para disminuirlos, apostándole a una idea que busca ayudar en este contexto.