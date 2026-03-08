Varios indígenas heridos por disputas de ilegales en Aracataca; Defensoría pide corredor humanitario

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente sobre la situación de orden público en zona rural de Aracataca, Magdalena, por cuenta de los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo que están poniendo en grave riesgo a la población civil.

Ante esto, pidió de manera inmediata la apertura de un corredor humanitario para evacuar y atender a personas heridas.

Según la entidad, los enfrentamientos se han presentado de manera intermitente desde el 17 de febrero en sectores rurales del municipio, y en las últimas horas se intensificaron en inmediaciones del sitio conocido como Cerro Azul.

El 6 y 7 de marzo, un integrante del pueblo Arhuaco murió tras la explosión de una granada y al menos seis civiles resultaron heridos, entre ellos un niño de seis años, quienes requieren atención médica urgente.



A eso se le suma la desaparición de dos mujeres y la quema de viviendas, corrales y animales pertenecientes a la comunidad, lo que agrava la crisis humanitaria en el territorio.

La Defensoría también advirtió que la confrontación armada ha provocado suspensión de clases, restricciones a la movilidad y riesgo de confinamiento o desplazamiento forzado para las comunidades rurales.

Por ello insistió en que los grupos armados permitan la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para trasladar a los heridos y proteger a la población.

“Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios de los espacios sociojurídicos que el Gobierno mantiene con estos grupos. El autodenominado EGC no ha dado respuesta. Estos riesgos que se materializaron habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero”, puntualizó la Defensoría.