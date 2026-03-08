En vivo
Varios indígenas heridos por disputas de ilegales en Aracataca; Defensoría pide corredor humanitario

Varios indígenas heridos por disputas de ilegales en Aracataca; Defensoría pide corredor humanitario

El 6 y 7 de marzo, un integrante del pueblo Arhuaco murió tras la explosión de una granada y al menos seis civiles resultaron heridos, entre ellos un niño de seis años.

