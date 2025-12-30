En vivo
MinSalud refuerza llamado a vacunación contra la fiebre amarilla en temporada de vacaciones

MinSalud refuerza llamado a vacunación contra la fiebre amarilla en temporada de vacaciones

En 2025 se han confirmado 118 casos y 49 muertes por fiebre amarilla en diez departamentos, con Tolima como el más afectado. La vacunación y el control del mosquito son las principales recomendaciones.

