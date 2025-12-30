MinSalud refuerza llamado a vacunación contra la fiebre amarilla en temporada de vacaciones

El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS), emitió un nuevo llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención de la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones, periodo en el que aumenta el desplazamiento de personas hacia zonas consideradas de alto y muy alto riesgo para la transmisión del virus.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, en lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 49 personas fallecidas, distribuidas en diez departamentos. Tolima concentra el mayor número de afectados, ya que desde el inicio del brote en 2024 ha reportado 121 casos y 47 muertes. Entre el 26 y el 27 de diciembre de este año se confirmaron tres nuevos casos, de los cuales dos derivaron en fallecimiento.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud, en articulación con las secretarías de salud departamentales y municipales, EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud, adelanta acciones enfocadas en la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la prevención de la transmisión, el manejo integral de los casos y la comunicación del riesgo. Estas medidas buscan contener el brote y reducir el impacto de la enfermedad en la población.

Vacuna contra el dengue y fiebre amarilla// Foto: Unsplash

Las autoridades informaron que desde septiembre de 2024, cuando se inició el brote, se han aplicado cerca de cinco millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, logrando coberturas superiores al 95 % en las zonas de muy alto riesgo. No obstante, insistieron en la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente para quienes viajan durante las vacaciones.



El Ministerio recordó que la vacunación es gratuita, se aplica en una sola dosis que protege de por vida y debe administrarse al menos diez días antes de la exposición al virus. Además, recomendó el uso de repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, mosquiteros y la eliminación de criaderos de zancudos como acciones complementarias para prevenir la enfermedad.