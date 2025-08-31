Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Ituango y Támesis dejan un muerto y seis capturados

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que en las últimas horas sostuvo combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en la vereda Río Frío del municipio de Támesis.

Allí se logró la captura de tres presuntos integrantes de esta organización ilegal y la neutralización en desarrollo de operaciones militares de alias 'Político'.

Según la Fuerza Pública, entre los capturados se encuentra alias 'Amadeo', quien figuraba en el cartel de los más buscados en el Suroeste antioqueño por su presunta participación en enfrentamientos ocurridos en zonas rurales entre Jericó y Támesis.

Los otros capturados fueron identificados como alias 'Guajiro’ y alias 'Primo', quien coordinaba el traslado de personal armado para apoyar la expansión criminal en esta zona del departamento.

Clan del Golfo Foto: AFP

Por su parte, en zona rural de Ituango las tropas de la Cuarta Brigada tuvieron otro combate contra el Clan del Golfo. En la operación se capturó a alias ‘Luis Gómez', alias 'Jorge Celedón' y alias 'El Niche'. El coronel Luis Barba, comandante encargado de la Cuarta Brigada, aseguró que en el procedimiento se incautaron otros elementos.

"En el lugar, fueron incautados cinco fusiles, una pistola y más de 720 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, brazaletes alusivos a este grupo armado, teléfonos celulares, un radio de comunicación y material de intendencia", informó el uniformado.

Publicidad

En la zonas afectadas por los combates, aseguran las autoridades locales, no se reportan ni desplazamientos ni confinamientos producto de la disputa armada que en otras zonas del departamento sí han ocasionado afectaciones a las comunidades como en Anorí donde más de 20 familias salieron de sus casas tras un operativo contra el Clan del Golfo.

Se espera que luego de los recientes ataques armados en donde han muerto 14 uniformados en Antioquia, se sigan realizando este tipo de procedimientos militares con el fin de afectar directamente la capacidad del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias.