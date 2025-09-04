Culminó el foro de migración en Riohacha: dejó 300 empleos y más 1112 reservas en hoteles

Las delegaciones de más de 70 estados del mundo que se dieron cita en la cumbre mundial de migración, y donde se registraron más de 20 eventos de manera simultánea, entregaron varias conclusiones tras el espacio en Riohacha, La Guajira.

“Ha sido un evento muy afortunado donde nuestro país ha liderado una serie de reflexiones acerca de la importancia de proteger los derechos de la población migrante, especialmente en materia de migración laboral y con el eje de derechos”, dijo Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU, en medio de la clausura.

Algunos delegados e invitados se refirieron a las experiencias migratorias que fueron compartidas durante los eventos y al valor de luchar por los derechos de los migrantes.

“Necesitamos más vinculación, más conexión, más colaboración en los derechos humanos y este es un momento muy importante para recordar la misión y el futuro para todos”, dijo a Blu Radio Elana Wong, coordinadora del mecanismo de sociedad civil de la cumbre.

El foro fue calificado por parte de las autoridades colombianas como exitoso ante la magnitud de visitantes de todo el mundo que llegaron hasta La Guajira como departamento sede.

“Hemos tenido aquí 1500 participantes, gracias a la hospitalidad de ustedes, más de 71 estados que han venido y cuatro mecanismos, así se llaman los grupos que animan las discusiones en el foro: el mecanismo de los empresarios, el mecanismo de la juventud y las niñas, el mecanismo de la sociedad civil y el mecanismo de un grupo de alcaldías de todo el mundo”, dijo el embajador de Colombia ante la ONU.

Según la Alcaldía de Riohacha, hubo 1112 camas ocupadas, en promedio 12 operaciones aéreas diarias, y durante estos días se generaron más de 300 empleos en hoteles y gastronomía.