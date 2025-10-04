Terminales de transporte en Medellín movilizarán más de 700.000 usuarios en semana de receso escolar

Las Terminales Norte y Sur de Medellín están preparadas para una nueva semana de receso escolar con la proyectan que se movilicen cerca de 724.000 pasajeros y más de 55.000 vehículos entre hoy y el próximo 13 de octubre. Por ello ya se activó el Puesto de Mando Unificado para articular labores de seguridad en ambos espacios de salida y llegada de personas.

Ante la masiva presencia de turistas que llegarán a Medellín, así como miles de personas que saldrán a pasear, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

El subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, indicó que ambas centrales de transporte se encuentran preparadas para atender a los viajeros con el reforzamiento de puestos de control para facilitar las operaciones.

"Nuestro equipo técnico y operativo está preparado para brindarles un viaje cómodo y placentero. No olviden comprar sus tiquetes de forma legal a través de las diferentes plataformas virtuales de las empresas o en las diferentes taquillas", señaló.



Por su parte, las autoridades indicaron que se harán mayores esfuerzos de prevención para evitar prácticas como el tráfico de fauna y flora silvestre que se vuelve habitual en estas fechas o la explotación sexual de menores de edad, por lo que se recomienda que niños y niñas viajen con sus padres o con un documento de autorización para el viaje.

Por último, para tratar de evitar incidentes en las vías se le estarán realizando hasta seis operativos diarios de revisiones a los vehículos que salen y entran a las terminales de transporte para poder verificar las condiciones técnico mecánicas de los buses.