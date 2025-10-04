En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Terminales de transporte en Medellín movilizarán más de 700.000 usuarios en semana de receso escolar

Terminales de transporte en Medellín movilizarán más de 700.000 usuarios en semana de receso escolar

Las autoridades anunciaron que incrementarán operativos de seguridad para proteger menores de edad y evitar el tráfico de fauna y flora.

Terminal del Norte en Medellín
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Las Terminales Norte y Sur de Medellín están preparadas para una nueva semana de receso escolar con la proyectan que se movilicen cerca de 724.000 pasajeros y más de 55.000 vehículos entre hoy y el próximo 13 de octubre. Por ello ya se activó el Puesto de Mando Unificado para articular labores de seguridad en ambos espacios de salida y llegada de personas.

Ante la masiva presencia de turistas que llegarán a Medellín, así como miles de personas que saldrán a pasear, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

El subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, indicó que ambas centrales de transporte se encuentran preparadas para atender a los viajeros con el reforzamiento de puestos de control para facilitar las operaciones.

"Nuestro equipo técnico y operativo está preparado para brindarles un viaje cómodo y placentero. No olviden comprar sus tiquetes de forma legal a través de las diferentes plataformas virtuales de las empresas o en las diferentes taquillas", señaló.

Por su parte, las autoridades indicaron que se harán mayores esfuerzos de prevención para evitar prácticas como el tráfico de fauna y flora silvestre que se vuelve habitual en estas fechas o la explotación sexual de menores de edad, por lo que se recomienda que niños y niñas viajen con sus padres o con un documento de autorización para el viaje.

Por último, para tratar de evitar incidentes en las vías se le estarán realizando hasta seis operativos diarios de revisiones a los vehículos que salen y entran a las terminales de transporte para poder verificar las condiciones técnico mecánicas de los buses.

