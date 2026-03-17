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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Definen suerte de implicado en crimen de hermanas en Malambo; alias 'Tata' irá a la cárcel

Definen suerte de implicado en crimen de hermanas en Malambo; alias 'Tata' irá a la cárcel

El juez consideró que, en este caso, no era posible contemplar ninguna otra medida preventiva que le permitiera seguir libre a alias ‘Tata’, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos narrados, tanto por uno de los confesos asesinos como por un testigo.

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