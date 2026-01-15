En vivo
Así fue como Otty Patiño pidió traslado de cabecillas de 'Los Costeños' y 'Los Pepes'

Así fue como Otty Patiño pidió traslado de cabecillas de 'Los Costeños' y 'Los Pepes'

Una carta firmada por el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, plantea al Ministerio de Justicia la posibilidad de trasladar a 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes'.

