En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / René Guarín será el director encargado de la DNI, presidente Petro aceptó la renuncia de Jorge Lemus

René Guarín será el director encargado de la DNI, presidente Petro aceptó la renuncia de Jorge Lemus

El presidente Gustavo Petro le había pedido esta semana la renuncia a Jorge Lemus, quien asumió como director encargado de la UIAF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad