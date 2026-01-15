René Guarín será el director encargado de la DNI, presidente Petro aceptó la renuncia de Jorge Lemus

René Guarín será el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El presidente Gustavo Petro firmó en las últimas horas el decreto con el cual se confirma la designación.

"Encargar, a partir de la fecha, del empleo de Director General del Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, al doctor René Guarín Cortés, quien actualmente desempeña el empleo de Jefe de Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", señala el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.

René Guarín también es reconocido por denunciar y hacer seguimiento a casos de excesos de la fuerza pública durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, lo anterior, ya que Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia Además, hizo parte del M19.

Jorge Lemus salió de la DNI pero ahora dirigirá, en propiedad, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), unidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



“La renuncia se da porque el presidente está haciendo unos cambios para revisar unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Él me envía a la UIAF porque debemos ponerle mucho impulso a la pelea contra el lavado de activos”, explicó Lemus.