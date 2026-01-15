En vivo
Presidente Petro también le pidió la renuncia al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián

Con la salida de Juan Carlos Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.

