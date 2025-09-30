EEUU también le cancela la visa al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián

La tensión entre Estados Unidos y el gobierno colombiano se acrecentó este lunes con la renuncia y el retiro de visas del gabinete y altos funcionarios del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, después que Washington la retirara al propio mandatario.

El gobierno de Trump decidió retirar el documento a Petro después de sus declaraciones propalestina y de "actos imprudentes e incendiarios" el viernes, durante una manifestación en Nueva York. La canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron en tanto que recibieron un correo electrónico en el que Estados Unidos les notificó la cancelación de sus respectivos visados.

Cancelan visa al presidente Gustavo Petro Foto: AFP

El último ministro del gabinete del presidente Gustavo Petro, al que le fue retirada la visa americana, es el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Quien hizo el anuncio a través de su cuenta de X.



"Soy otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos. Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU. Lero, lero! #PetroLiderMundial", ecribió a través de su cuenta de X.

Trino de ministro Juann Carlos Florián Foto: X

Este lunes, en Consejo de ministros, el presidente colombiano aprovechó para arremeter contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, y lo acusó, una vez más, de ser cómplice en el "genocidio" en Gaza.

"Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, cómo hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer", dijo Petro en el Consejo, que se transmite por la televisión pública.

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara "a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes", así como "incitar a la violencia" en una manifestación propalestina tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos (...) también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la canciller Villavicencio en una rueda de prensa este lunes.