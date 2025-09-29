“Debería renunciar al cargo y no solo a la visa”: Marta Lucía Ramírez a canciller Villavicencio

La renuncia de la canciller Rosa Villavicencio a su visa estadounidense, como muestra de apoyo al presidente Gustavo Petro, a quien le fue revocada su visa, fue respondida por Marta Lucía Ramírez a través de un comunicado.

Desde su posición de exvicepresidente y excanciller, Ramírez cuestiona la coherencia y las implicaciones institucionales de esta decisión anunciada este 29 de septiembre por Villavicencio.

"Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", escribió la canciller a través de su cuenta de X.

Según Ramírez, la renuncia de Villavicencio a su visa no puede entenderse solo como un gesto personal, sino como una manifestación explícita de respaldo político al presidente Gustavo Petro, especialmente después de las declaraciones que el mandatario hizo durante su reciente visita a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.



Para la exfuncionaria, el gesto de la canciller implica un acto de solidaridad que va más allá de su rol como subordinada del Ejecutivo, al alinearse con afirmaciones que, en su criterio, fueron “profundamente desafortunadas e inaceptables”, entre ellas el llamado del presidente Petro a militares estadounidenses para que desobedecieran las órdenes del presidente Trump.

Marta Lucía Ramírez Foto: cortesía Vicepresidencia

Ramírez plantea una pregunta de fondo: ¿qué posición adoptaría Colombia si un mandatario extranjero viniera al país a incitar a la Fuerza Pública a desconocer la autoridad presidencial? Para ella, el precedente que deja la canciller es delicado y pone en entredicho la independencia y responsabilidad institucional que debe tener quien dirige la diplomacia nacional.

En su comunicado, Ramírez también asegura que renunciar a la visa equivale a marginarse voluntariamente de la agenda internacional de Colombia. Por eso, Ramírez sostiene que, si la canciller no puede cumplir con funciones esenciales derivadas del cargo, “sería más coherente que presentara su renuncia a la Cancillería, y no únicamente a la visa estadounidense”. Al respecto, la canciller aseguró que la relación con Estados Unidos seguirá manteniéndose, pero reconoció que su estado es tenso.

Otro de los puntos que Ramírez plantea en su comunicado tiene que ver con los alcances de la inmunidad presidencial. Señala que, si bien los jefes de Estado cuentan con protección diplomática mientras están en el poder, los países receptores pueden adoptar medidas severas cuando consideran que sus intereses de seguridad nacional están en riesgo, incluyendo el retiro de visas, el llamado a consultas de embajadores e incluso la ruptura de relaciones diplomáticas.

En ese contexto, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a tener cuidado frente a las consecuencias legales que sus acciones puedan llegar a implicarle una vez deje su puesto como jefe de Estado.