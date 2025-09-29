Canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa de Estados Unidos tras revocatoria a Petro

A través de una publicación en sus redes sociales, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio expresó su renuncia a la visa estadounidense. Este anuncio se produce luego de la sorpresiva decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Esta medida fue anunciada el pasado 26 de septiembre de 2025 a través de la cuenta oficial de X de la entidad, y se fundamentó en lo que calificaron como "acciones imprudentes e incendiarias" del jefe de Estado.

"Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", se lee en el trino.

Yolanda Villavicencio renuncia a la visa estadounidense.

La controversia se da luego de que Petro, en el marco de su agenda en Nueva York, se sumara a manifestaciones convocadas en apoyo a la causa palestina en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas.



El Departamento de Estado argumentó que el mandatario colombiano se presentó en una calle e instó directamente a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia.

Petro en Nueva York Fotosuministrada

Daniel Quintero, el secretario jurídico de la Presidencia, se sumó a este “gesto”, que la canciller aclaró, no es una orden del Gobierno.

“La posición del gobierno entorno a la certificación y una medida desproporcionada frente a las tareas que hemos hecho en la lucha contra las drogas. Un segundo aspecto es levantar la voz para que cese el genocidio en Gaza. La ONU es para eso, para el mantenimiento de la paz y para hablar de los grandes problemas del mundo y si ahí no tenemos controversia entonces en donde. Renunciar al visado no es una decisión de todo el gobierno sino de quienes quieran hacerlo, no es impulsado por el Gobierno, es una solidaridad con el presidente porque lo que hizo fue llamar al pacifismo”.

La funcionaria aseguró que la relación con Estados Unidos seguirá manteniéndose, pero reconoció que su estado es tenso.