Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Alcalde de Zipaquirá rechazó pico y placa para carros no matriculados en Bogotá: “Hay que concertar”

El mandatario denuncia que la medida de pico y placa los sábados para los vehículos no matriculados en Bogotá no fue concertada con los alcaldes de la sabana y que Zipaquirá es una de las ciudades con mayor turismo de bogotanos.

Alcalde de Zipaquirá cuestionó medida de pico y placa los sábados en Bogotá: “Hay que concertar”
El mandatario asegura que fue una medida que se tomó sin consultar con los alcaldes de la Sabana de bogotá.
Fotos: AFP / Alcaldía de Bogotá / Alcaldía de Zipaquirá
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

