Alcalde de Zipaquirá rechazó pico y placa para carros no matriculados en Bogotá: “Hay que concertar”

El alcalde de la ciudad de Zipaquirá Fabián rojas rechazó las medidas adoptadas por el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, que consisten en proponer el pico y placa para los vehículos matriculados fuera de Bogotá que transiten los sábados por la capital.

La medida, anunciada por la Alcaldía Mayor, propone poner pico y placa a los vehículos no matriculados en la ciudad por dos sábados al mes y entraría en vigencia a partir de los primeros meses de 2026.

El mandatario publicó un video en sus redes sociales donde rechaza la medida, argumentando que es una decisión que se tomó "sin consultar" con los alcaldes de la Sabana de Bogotá y que afecta a los ciudadanos que se deplazan a la capital "prohibiendo" su ingreso.

El alcalde recordó la gran cantidad de vehículos matriculados en Bogotá "que viven en Zipaquirá y que todos los días se movilizan por la ciudad", argumentando que la falta de concertación podría afectarlos de igual manera.



¿Pico y placa en Zipaquirá para vehículos matriculados en Bogotá?

Rojas señaló que el municipio de Zipaquirá es una de las ciudades más visitadas por turistas bogotanos, quienes llegan para conocer "la primera maravilla colombiana".



Además, el mandatario planteó las afectaciones que se presentarían si una decisión similar se adoptara en Zipaquirá:

“¿Qué tal tomar la decisión de restringir o aplicar pico y placa a los vehículos matriculados en Bogotá aquí en Zipaquirá, una de las ciudades más turísticas del país gracias a nuestra Primera Maravilla de Colombia?”, dijo.

Finalmente, Rojas hizo un llamado al diálogo, para que, junto con el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey y los alcaldes y alcaldesas de la sabana se estudien las implicaciones de esta decisión y se logre concertar, señalando que "las decisiones en movilidad deben ser concertadas entre todos".