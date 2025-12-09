En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Chats y videos: salen a la luz detalles de mujer que acabó con la vida de su hijo en Santa Marta

Chats y videos: salen a la luz detalles de mujer que acabó con la vida de su hijo en Santa Marta

La madre del menor de 15 meses presuntamente habría entrado al mar con el niño y lo habría sumergido hasta causarle la muerte. El cuerpo apareció desnudo y boca abajo en la arena.

Chats y videos: salen a la luz detalles de mujer que acabó con la vida de su hijo en Santa Marta
Chats y videos: salen a la luz detalles de mujer que acabó con la vida de su hijo en Santa Marta
Foto: Más Allá del SIlencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad