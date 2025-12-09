Chats y videos: salen a la luz detalles de mujer que acabó con la vida de su hijo en Santa Marta

El caso de Samuel Guerrero, el bebé de 15 meses hallado sin vida en las playas de Buritaca, Santa Marta, continúa generando conmoción en el país.

A la reciente condena de 36 años de prisión contra su madre, Jenny Zúñiga, se suma ahora el testimonio del padre, Edwin Guerrero, quien habló en Más Allá del Silencio Podcast y reveló nuevos detalles que calificó como un acto de “venganza y egoísmo”.

Según Guerrero, el crimen ocurrió después de que solicitara al ICBF y a la comisaría de familia la regulación de las visitas, debido a que Zúñiga —según afirma— no le permitía ver al niño. También señaló que la mujer lo denunció por violencia intrafamiliar, hecho que él asegura nunca ocurrió.

Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja



Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja

Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja

Estos son los chats en los que el padre reclamaba a su expareja

Publicidad

“Por favor, regúlenme las visitas; la mamá no me lo deja ver”, fue la petición que, según él, desencadenó la decisión de Zúñiga de viajar desde Bogotá hacia la costa con el menor.

Días antes del viaje, la mujer le había enviado una fotografía del niño con la cabeza completamente afeitada. Tras varios días sin comunicación y sin conocer el paradero del menor, la confirmación llegó de la peor manera.

Guerrero asegura que, al ver la foto difundida por los medios sobre el hallazgo de un bebé muerto en la playa, supo de inmediato que se trataba de su hijo. “Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”, relató.

Publicidad

Según su testimonio, Zúñiga presuntamente habría entrado al mar con el niño y lo habría sumergido hasta causarle la muerte. El cuerpo apareció desnudo y boca abajo en la arena. “Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí. El mar no hace eso”, afirmó.

Dijo que, tras salir del mar, la mujer fue recogida por un mototaxista y llevada a la casa de unos familiares. Cuando le preguntaron si tenía hijos, respondió: “Gracias a Dios, no tengo ninguno”.

Edwin también aseguró que, una vez en la terminal de Bogotá, la mujer cambió el número de cédula. “Jenny se fue y lo único que dejó fue una toalla que decía ‘mamá perdón’”, recordó. Añadió que, aunque fue capturada en junio, el proceso se estancó y quedó en libertad por vencimiento de términos.

Un video al que tuvo acceso Más Allá del Silencio muestra el momento en el que la mujer desciende de un taxi y camina hacia la playa con el menor. Actualmente, Jenny Zúñiga se encuentra prófuga de la justicia.

“Mi hijo cumpliría 5 años. Esta es una historia como de terror porque saber que Samuel no está y que este año cumpliría cinco duele mucho, pero duele más la forma en que murió. Llevo esa herida en el corazón, porque no pude verlo ni en el entierro ni en el velorio. La fiscal me dijo que no estaba en condiciones de verlo, entonces lo único que pude darle fue un abrazo al ataúd”, concluyó Guerrero.