Habla papá de menor de 15 meses que perdió la vida a manos de su mamá en Santa Marta: "Una venganza"

El pasado 1 de diciembre de 2025, un juez sentenció a 33 años y 8 meses de cárcel a Jenny Alexandra Higuera Casallas, de 28 años, por acabar con la vida de su hijo de 18 meses, Samuel Guerrero, en una playa de Santa Marta el 20 de abril de 2022.

En entrevista con Más Allá del Silencio Podcast, de Rafael Poveda, Edwin Guerrero, padre del menor, reveló detalles del crimen. Según dijo, todo se trató de un acto de “venganza y egoísmo”.

Recordó que la última vez que vio a su hijo “él se acostó en mi pecho. Recuerdo mucho ese momento porque ya tenía un añito. Apenas llegó y me vio, me saludó como si todavía me recordara. Se recostó sobre mi pecho y yo lo acaricié mientras le decía: ‘Hijo, prometo que nos vamos a volver a ver’. Lo abracé con fuerza, y así nos quedamos unos tres minutos, hasta que Jenny nos dijo que era hora de despedirnos”.

Señaló que la mujer no le permitía ver a su hijo con frecuencia y que incluso le interpuso una demanda por violencia intrafamiliar, aunque asegura que nunca ocurrió. Recordó un episodio en el que “no llegué a la casa. Ese día decidí quedarme en mi vivienda; ella pensó que estaba con otra mujer. Al día siguiente la llamé, pero no obtuve respuesta. Solo hasta las seis de la tarde me envió un mensaje: era una foto del niño, completamente rapado, con la cabeza afeitada”.



Edwin contó que se conocieron en el barrio donde vivían y que, tras meses de relación, ella quedó embarazada. Aunque intentaron continuar, dijo que vivió episodios de violencia por parte de la mujer, como una ocasión en la que presuntamente le quemó la cara con una arepa.

Afirmó que, luego de varios episodios fuertes, decidió terminar la relación, pero ella le insistía repetidamente en que regresaran. Al negarse, le escribió que no podía ver a su hijo porque lo había demandado por golpearla, algo que él negó rotundamente.

“Empecé a poner denuncias por ejercicio arbitrario de la custodia. Llamaba al ICBF, a Bienestar Familiar y a la comisaría. Les mandé muchos correos: ‘Por favor, regúlenme las visitas de mi hijo; la mamá no me lo deja ver’. Mi hijo cumplía años en diciembre; lo vi ese año. La última vez fue el 16 de diciembre: lo vi poquito”, relató.

También recordó que ella le decía que, si volvían, retiraba la denuncia. “Yo accedí a lo que ella me pidió; que tenía que verlo por horas, accedí. Yo quería ver a mi hijo. Yo luché”, comentó.

Indicó que pasaron varios días sin saber nada de la mujer ni de Samuel, por lo que fue a la casa de la familia, quienes le negaron tener información. Posteriormente, “me envían una foto de una noticia de El Espectador donde habían encontrado el cuerpo de un niño en las playas. Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”.

Entre lágrimas expresó: “Lo que Jenny le hizo a mi hijo fue desaparecerlo para siempre. Los días que pasé en Santa Marta no se los deseo a nadie. Fue algo muy cruel”.

“Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí, en la playa. El mar no llega a botar los restos así. Ahí fue donde lo encontraron: totalmente desnudo, boca abajo”, dijo, indicando que lo más probable es que la mujer lo haya ahogado.

Finalmente, relató que “a Jenny la recogió un mototaxista y la llevó a su casa, donde vivía con su mamá. Él le dijo a la señora que había encontrado a Jenny sola en la calle. Mientras conversaban, la señora le preguntó de dónde era, y Jenny le contó que venía de Bogotá. Cuando la mujer le preguntó si tenía hijos, Jenny respondió que, gracias a Dios, no tenía ninguno".