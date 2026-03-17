Esto se sabe del asesinato de un funcionario del Acueducto en el Salitre: ¿un robo?

En la noche de este lunes 16 de marzo de 2026, un hombre de 30 años fue asesinado sobre las 2:00 de la tarde, a cuadras del Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, generando conmoción entre los ciudadanos.

Se trata de Néstor Harry Acosta Leal, un hombre que trabajaba con el Distrito, en el Acueducto de Bogotá. Según el informe preliminar conocido por Noticias Caracol, el hombre salió de su casa para esperar el transporte público en un paradero de buses, como lo hacía todos los días.

Segundos después de estar allí, un sujeto en motocicleta, que venía desde el oriente, lo abordó para robarle el celular. Ambos forcejearon y, posteriormente, el hombre sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos.

LEvantamiento de cuerpo realizado por el CTO AFP

Según conoció el mismo medio, la motocicleta era una BWI. Posteriormente, el agresor emprendió la huida subiéndose a un andén.



“Sonaron tres tiros. Cuando él se la miraba, el señor ya estaba tirado en el piso. Lo vi por las cámaras y cuando salí, él estaba ahí tendido al frente del almacén. El agente lo estaba ayudando, él duró alrededor de unos 10 o 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”, contó una comerciante que presenció el ataque.

La víctima quedó tendida en el suelo y, aunque distintas personas intentaron ayudarlo, los esfuerzos fueron en vano, pues el hombre murió debido a la gravedad de las heridas.

Aunque la primera hipótesis apunta a que se trató de un homicidio en medio de un hurto, las autoridades continúan avanzando en la investigación para determinar si existe algún móvil diferente detrás de este hecho, que mantiene consternada a la comunidad de la zona.

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Por su parte, también se pronunció la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que emitió un comunicado lamentando lo ocurrido.

“Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor, quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”, afirmó la empresa donde trabajaba Acosta.