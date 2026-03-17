En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Esto se sabe del asesinato de un funcionario del Acueducto en el Salitre: ¿un robo?

Esto se sabe del asesinato de un funcionario del Acueducto en el Salitre: ¿un robo?

El hombre salió de su casa para esperar el transporte público en un paradero de buses, como lo hacía todos los días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad