Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 17 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su alta demanda responde, en gran medida, a la rapidez con la que se publican los resultados, lo que permite a los jugadores verificar en pocas horas si su número resultó ganador.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 17 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 17 de marzo de 2026 es el 5074 - 4. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5074

Dos últimas cifras: 74

Tres últimas cifras: 074

La quinta: 4

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 17 de marzo de 2026 es el 5074 - 4

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor de los premios en el Dorado Mañana varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos define cuánto dinero recibe el apostador por cada peso jugado.

Actualmente, la tabla oficial de premios es la siguiente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema permite múltiples opciones de ganar, incluso cuando no se acierta el número completo.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las probabilidades de obtener premios adicionales y aumentó el interés entre los jugadores habituales.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita consultar los resultados el mismo día de la apuesta.

La programación oficial es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los apostadores pueden verificar rápidamente si resultaron ganadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando un jugador obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

De acuerdo con la empresa operadora, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El cumplimiento de estas condiciones permite validar el premio y garantizar un pago seguro, evitando inconvenientes durante el proceso de reclamación.