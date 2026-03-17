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Blu Radio  / Motor  / Llega marca de motos a Colombia, que invertirá USD 10 millones para desafiar a AKT, Bajaj y más

Llega marca de motos a Colombia, que invertirá USD 10 millones para desafiar a AKT, Bajaj y más

UM Motorcycles iniciará operaciones con un portafolio de 13 modelos, enfocados en distintos tipos de uso, desde movilidad urbana hasta viajes de larga distancia.

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