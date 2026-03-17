Llega marca de motos a Colombia, que invertirá USD 10 millones para desafiar a AKT, Bajaj y más

El mercado de motocicletas en Colombia suma un nuevo competidor con el regreso de la recordada marca estadounidense UM Motorcycles, que anunció su entrada oficial al país con una inversión inicial de 10 millones de dólares, con la que buscará posicionarse frente a actores consolidados como AKT, Bajaj, Auteco y más.

La operación en Colombia estará a cargo de Motorcom SAS, empresa vinculada al grupo boliviano Taiyo, y arrancará con la apertura de su primera vitrina en Bogotá, desde donde comenzará el despliegue comercial.

"La compañía complementa esta estructura con un centro de diseño e innovación en Turín, Italia, donde desarrolla nuevos modelos y soluciones orientadas a mejorar la seguridad, el desempeño y el confort de sus productos", precisó la compañía.

UM Renegade Sport 200S Foto: UM

¿Cuál es el plan de expansión en Colombia?

La llegada de UM no será gradual en pequeño formato. La compañía proyecta construir una red nacional en poco tiempo, con presencia en varias ciudades principales.



El plan contempla:



Apertura de 20 tiendas durante 2026

durante 2026 Expansión a distintas capitales del país

Integración de venta, servicio y repuestos en cada punto

El objetivo es competir en un mercado donde la cobertura y la posventa suelen definir la decisión de compra.



¿Qué motos traerá UM Motorcycles?

La marca iniciará operaciones con un portafolio de 13 modelos, enfocados en distintos tipos de uso, desde movilidad urbana hasta viajes de larga distancia.

Entre las principales categorías se encuentran:



Scooters para ciudad, como Xpeed 125S, Xpeed 150 y Rockville 300

Motos naked y sport, como la Xtreet R 250 y la Xtreet 250R

Doble propósito, como la DSR 150 y la DSR Rally 300

Cruiser, con la línea Renegade (Sport 300, Freedom y ST)

UM Scooter Rockville 200 Foto: UM

¿Cómo será el tema de posventa?

A nivel internacional, UM Motorcycles cuenta con más de 2.000 puntos de venta y cerca de 5.000 centros de servicio, una infraestructura que respalda su operación en distintos mercados.

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En Colombia, esa red se replicará con técnicos capacitados bajo estándares de la marca y con acceso directo a repuestos, buscando reducir tiempos de atención y mejorar la experiencia del usuario.

Uno de los principales diferenciales que plantea la compañía está en el respaldo al usuario, especialmente en posventa.

UM anunció que ofrecerá en Colombia:



Garantía de 5 años o 50.000 kilómetros

Red de servicio técnico especializado

Disponibilidad de repuestos originales

La marca también apostará por actividades para acercarse a los motociclistas, con eventos como pruebas de manejo y jornadas de experiencia en diferentes ciudades.

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"El objetivo es ofrecer diagnósticos precisos, tiempos de respuesta ágiles y una experiencia de servicio consistente, ya sea para mantenimientos preventivos, correctivos o intervenciones en garantía", puntualizó la marca.