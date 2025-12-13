Atentan contra líder wayúu en Maicao, La Guajira: su escolta resultó herido

Rechazo total despertó en el municipio de Maicao, en La Guajira, el atentado contra el líder wayúu Misael Socarrás cuando se movilizaba en su camioneta, hechos que dejaron sin vida a uno de los presuntos atacantes y con heridas de bala a uno de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llamado Danilo Bustos.

Son varios los colectivos que están solicitando celeridad en las investigaciones, dado que Socarrás es un conocido defensor de derechos humanos, y quien se atrevió a hablar delante del presidente Gustavo Petro sobre las afectaciones en este territorio derivadas de la explotación a los ríos y al carbón.

“La empresa minera El Cerrejón ha traído des-arroyo, no la palabra desarrollo que nos vendieron para engañar a nuestro mayores. Destrucción de los arroyos y de las fuentes hídricas en La Guajira. Más de 96 cuerpos de agua han sido desaparecidos por la actividad minera de Cerrejón, de los 19 por arroyos intervenidos, 18 hoy son historia”, fueron las palabras que dijo en su tiempo delante del presidente.

Misael, según reportes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha sido víctima de amenazas de muerte por el desarrollo de estas actividades desde el año 2002, además de múltiples llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados que hacen presencia en la región.



"Sujetos no identificados en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el defensor de derechos humanos indígena. Los escoltas hicieron acciones evasivas para proteger su vida. Sin embargo, al detenerse el vehículo, uno de los sicarios se bajó y empezó a disparar contra Misael Socarrás, quien fue protegido por uno de los escoltas, el cual resultó herido y su estado de salud es reservado", se puede leer en uno de los comunicados.

“Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen y aclaren los hechos para sancionar a las personas responsables material e intelectualmente, y que se proteja la vida del líder y su familia. Y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se revisen y fortalezcan las medidas para garantizar su seguridad”, agregan.

De igual manera, convocan a que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, se manifiesten y denuncien esta grave manifestación contra el defensor.

Publicidad

Finalmente, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, condenó el atentado e instó a que sea reforzada la seguridad del defensor y su familia.

“Nos preocupa que hace menos de una semana nos reunimos con el defensor Socarrás en Riohacha y con otras personas defensoras, junto a Scott Campbell y a las Embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos en Colombia. Allí el defensor expresó sus riesgos por su labor”, escribieron.