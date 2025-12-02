En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía insiste en enviar a prisión a Nicolás Petro por riesgo de obstrucción a la justicia

Fiscalía insiste en enviar a prisión a Nicolás Petro por riesgo de obstrucción a la justicia

Durante audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, fiscal Lucy Laborde argumentó ante el juez que, mientras avanza juicio por los cinco nuevos delitos imputados, el hijo del presidente podría ocultar pruebas aprovechando su “estatus influyente”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad