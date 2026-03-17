¿Qué está pasando en aeropuerto El Dorado? Asociación de Aviadores explica incidentes con aeronaves

Los recientes incidentes aéreos en el aeropuerto El Dorado encendieron las alarmas sobre la seguridad en la aviación colombiana. Tras varios eventos en los últimos meses, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles pidió avanzar en las investigaciones y advirtió que el problema va más allá de casos aislados.

El capitán Juan Esteban Villa explicó en Mañanas Blu 10:30 que es clave esperar los resultados oficiales de la Aeronáutica Civil y de la Dirección de Investigación de Accidentes, pero insistió en que hay señales preocupantes en el sistema.



Investigación en curso y antecedentes

Villa recordó que los incidentes recientes no son únicos. Además de lo ocurrido en febrero y días posteriores, mencionó un evento del 13 de noviembre de 2025 que calificó como grave.

Según relató, en ese caso una aeronave comercial inició su despegue mientras otra —un avión ambulancia tipo Beechcraft 90— aún se encontraba en la pista. Ambas coincidieron en la misma zona con una separación aproximada de 15 metros.

Para el líder gremial, este tipo de situaciones evidencia posibles fallas que deben ser esclarecidas por las autoridades.



Posibles causas de incidentes aéreos en El Dorado

Desde la perspectiva de ACDAC, hay dos factores que podrían estar influyendo en estos incidentes.



El primero es la fatiga de las tripulaciones. Villa explicó que, bajo la normativa actual, un piloto puede trabajar hasta 12 horas y 30 minutos continuos, e incluso más en ciertas condiciones.

En el caso mencionado, se presume que la tripulación del avión ambulancia llevaba operando desde la madrugada hasta la noche, lo que podría haber afectado su desempeño.

El segundo factor es el denominado “traslape de comunicaciones”, que ocurre cuando varias aeronaves y la torre de control utilizan la misma frecuencia al mismo tiempo.

Publicidad

“Al final no se entiende absolutamente nada de lo que se está diciendo”, explicó Villa, lo que puede derivar en instrucciones confusas o no recibidas.

El presidente de ACDAC indicó que también hay responsabilidades en la supervisión del sector. Según dijo, la Aeronáutica Civil debe garantizar el cumplimiento de las normas por parte de las aerolíneas y operadores.

Villa señaló problemas como programaciones inadecuadas, posibles excesos en los tiempos de servicio y una vigilancia insuficiente.

Publicidad

Además, aseguró que algunas empresas no responden a los requerimientos del gremio, lo que dificulta el control sobre condiciones laborales y operativas.



Problemas estructurales en la aviación

Más allá de casos puntuales, el capitán advirtió sobre dificultades estructurales en el sistema aeronáutico del país.

Entre ellas mencionó:



Equipos de navegación antiguos

Falta de personal en controladores aéreos

de en controladores aéreos Deficiencias en los tiempos de descanso

Infraestructura aeroportuaria sin mantenimiento adecuado

También citó ejemplos en aeropuertos como Cúcuta, donde una aeronave habría tenido inconvenientes por el estado de la pista, y reportes de pilotos sobre condiciones similares en otros terminales.

Desde ACDAC, que agrupa a cerca de 1.500 pilotos en Colombia, se han enviado comunicaciones al Gobierno, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades aeronáuticas solicitando acciones concretas.

Villa aseguró que el gremio seguirá insistiendo en medidas para mejorar la seguridad aérea, incluyendo auditorías, inversión en infraestructura y cumplimiento estricto de la regulación.

“El servicio tiene que ser el más eficiente y el más seguro”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: