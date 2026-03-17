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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Qué está pasando en aeropuerto El Dorado? Asociación de Aviadores explica incidentes con aeronaves

¿Qué está pasando en aeropuerto El Dorado? Asociación de Aviadores explica incidentes con aeronaves

El capitán Juan Esteban Villa explicó en Mañanas Blu 10:30 que es clave esperar los resultados oficiales de la Aeronáutica Civil.

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