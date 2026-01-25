En vivo
Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami con Messi de titular

Las mejores ocasiones del Inter Miami fueron un tiro libre de Messi que se marchó por encima del travesaño en el minuto 15 y, ya en la segunda parte, una incursión de Luis Suárez cuyo disparo fue desviado por el guardameta Guillermo Viscarra.

Foto: X @ClubALoficial
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

