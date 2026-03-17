Pacientes de Emssanar en el Valle denuncian fallecimientos por fallas en la atención

"En septiembre falleció mi madre porque no le entregaban la nutrición correspondiente, para poderla sostener a ella", aseguró Erika Lorena López, líder del grupo Cuidadoras Guerreras Presentes, usuarios de Emssanar en Cali, hablando de las dificultades que ella y otras 63 familias enfrentan diariamente, por las barreras de atención producto de la crisis en el sistema de salud.

Estas familias en los últimos meses han realizado tomas a las instalaciones de esta EPS en la capital valecaucana, exigiendo la continuidad de tratamientos, autorizaciones y la entrega de insumos y medicamentos.

"Desde septiembre para acá, solo en este grupo, se han muerto ya 10 pacientes, por esta falta de atención", añadió López, quien narra su historia desde la preocupación que le genera el anuncio del presidente Gustavo Petro, de liquidar las EPS que actualmente están en quiebra.

"Realmente la noticia nos cae como baldado de agua fría. Estando activos, en este momento los pacientes están padeciendo muchísimo por atención domiciliaria, incluso los medicamentos", aseguró la líder de los usuarios.



Hay que señalar que la mayoría de los vallecaucanos actualmente son usuarios de EPS como Emssanar, Coosalud, Asmet Salud, SOS y Nueva EPS, las cuales hoy están intervenidas, y son las que acumulan más deudas con las instituciones prestadoras públicas y privadas.

Hoy los usuarios temen que con la liquidación de sus aseguradoras, nadie les garantice la continuidad de tratamientos, o la entrega de medicamentos e insumos, problemáticas que ya enfrentan y que pone en riesgo miles de vidas, como ocurrió en otras ciudades del país con el caso del niño Kevin Acosta, y el joven Jeison Pinzón.

Quien también manifestó su preocupación ante el anuncio del mandatario nacional es la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien aseguró que la liquidación de esas EPS profundizaría la crisis, pues nadie respondería por los pagos pendientes de servicios ya prestados.

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"Pues el 74 % de los vallecaucanos se quedarían sin EPS. Yo creo que el presidente se deja llevar muchas veces por las emociones, y no hay un análisis profundo de lo que está ocurriendo. Además, sin hacer un plan de contingencia, sin mirar si va a liquidarlas todas al tiempo, o una por una, en cuánto tiempo lo va a hacer. Nosotros lo que tenemos son preguntas y preocupaciones. La situación financiera cada vez es más difícil.", indicó la funcionaria.

La funcionaria reiteró que actualmente la deuda de las EPS con la red pública departamental asciende a los 6 billones de pesos. De los servicios de salud prestados en este primer trimestre en los hospitales públicos del Valle, solo se ha logrado cubrir poco más del 30% del pago.