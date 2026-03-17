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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Pacientes de Emssanar en el Valle denuncian fallecimientos por fallas en la atención

Pacientes de Emssanar en el Valle denuncian fallecimientos por fallas en la atención

De los servicios de salud prestados en este primer trimestre en los hospitales públicos del Valle, solo se ha logrado cubrir poco más del 30% del pago.

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