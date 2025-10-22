En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcalde de Medellín da noticia alentadora sobre el futuro del estadio Atanasio Girardot

Alcalde de Medellín da noticia alentadora sobre el futuro del estadio Atanasio Girardot

En redes sociales se hicieron virales una serie de videos que muestran condiciones preocupantes del máximo recinto de los antioqueños, los cuales tuvo respuesta inmediata del alcalde.

Alcalde de Medellín y Atanasio Girardot de fondo.jpg
Alcalde de Medellín habla del Atanasio Girardot //
Fotos: Alcaldía de Medellín
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

A través de redes sociales, se hicieron virales una serie de videos de parte de hinchas tanto de Atlético Nacional como del cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) de fallos en la estructura del estadio Atanasio Girardot, desde goteras en la tribuna occidental como fallas en el escenario en los baños y otras zonas.

“Un escenario que alberga mínimo 15.000 personas por semana, no puede estar en estas condiciones”; “En oriental ni en el pasillo se salva uno... Ese estadio se está cayendo a pedazos”; “La impermeabilización de la estructura prácticamente ya no existe y llueve dentro del edificio”, son algunas quejas de hinchas en redes sociales, acompañadas de videos y fotos dando muestra del deterioro.

Alcalde de Medellín anuncia proyecto en el Atanasio Girardot

Ante las críticas, a través de su cuenta de X, el alcalde el de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció y le dio un llamado a la tranquilidad a los hinchas de ambos equipos asegurando que se trabaja en un proyecto para que la ciudad tenga un torneo a la altura de lo que se merece.

“Nuestra ciudad tendrá un Estadio como se lo merece. En los próximos días anunciaré el proyecto en detalle. Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto. Nuestros dos equipos @DIM_Oficial y @nacionaloficial jugarán en un escenario de talla internacional. Nuestra gente lo disfrutará. Lo haremos con recursos públicos desde la @AlcaldiadeMed”, indició el alcalde, confirmando que pronto habrá cambios importantes en el coloso de la 70 en la capital de Antioquia.

Alcalde de Medellín confirma cambios en el Atanasio Girardot.png

Ya se había anticipado una mejora en el estadio

Meses atrás, el mismo alcalde confirmó que de la mano de Inder se esperaba hacer una renovación completa al estadio y estaban ultimando detalles para comenzar lo más pronto dichas actualizaciones.

Asimismo, en diálogo con Blu Radio, el presidente de Atlético Nacional confirmó esa idea y dijo que todos los activos del deporte antioqueño, es decir, Independiente Medellín y el cuadro verdolaga siempre van de la mano con estos temas.

Publicidad

“Nosotros con la Alcaldía tenemos una muy buena relación y trabajamos todos en pro del fútbol y de la ciudad, porque como decía al principio, los equipos de fútbol Atlético Nacional es un actor relevante de la ciudad de Medellín. Se viene una remodelación importante en el Atanasio, que yo la celebro porque creo que estamos en hora de tener un estadio a la altura de lo que son los equipos de esta ciudad, de lo que los hinchas de Atlético Nacional entregan cada que estamos acá”, dijo.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay.jpg
Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay //
Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial

