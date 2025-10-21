En vivo
Revive la novela de Leonel Álvarez y Atlético Nacional: "Hemos hablado algunos cosas"

Tanto el presidente como el técnico al fin hablaron claro sobre el tema y la ilusión en los hinchas verdolaga volvió ante los rumores que se han generado.

Leonel Álvarez y Atlético Nacional.jpg
¿Leonel Álvarez, en carpeta de Atlético Nacional? //
Fotos: AFP/ Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Hace pocos días, a través de un comunicado, Atlético Nacional ratificó a Diego Arias como el técnico en propiedad del equipo tras la salida del argentino Gandolfi, sujeto, por supuesto, a ciertos objetivos este semestre que de cumplirse continuaría en el cargo en la temporada del 2026.

Sin embargo, la búsqueda de un técnico que lleve al equipo a un siguiente nivel aún se mantiene viva, según confirmó el propio presidente del club, Sebastián Arango Botero. Pero, una vez más, apareció el nombre de Leonel Álvarez y el propio entrenador confirmó que “han hablado cosas”, animando la ilusión de los hinchas verdolagas.

Leonel Álvarez.jpg
Leonel Álvarez //
Foto: AFP

Leonel Álvarez confirma interés de Atlético Nacional

“Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional como ahora. Me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más teniendo en cuenta el nivel de un equipo con Nacional”, reveló el técnico antioqueño en diálogo con Equipo F de ESPN Colombia, en donde se refirió a este rumor que cada semestre se mueve en el mercado.

No obstante, fue claro al mencionar que se encuentra enfocado en su trabajo con el Atlético Bucaramanga y en lograr los objetivos por los cuales lo contrataron, pero no descarta la posibilidad debido a que “es un honor sonar para Atlético Nacional”.

“En ese tema, yo siempre soy claro, tengo mi representante, se presentan muchas posibilidades. Hay mucha tranquilidad”, añadió.

Atlético Nacional se pronuncia sobre el caso Leonel Álvarez

Hace pocos días, en rueda de prensa, el presidente Sebastián Arango Botero se refirió al tema y aseguró que el técnico no se encuentra vetado como se especuló mucho tiempo, sino que tiene ver el tema de tiempos o de otras circunstancias.

“Las veces que he hablado con él es para invitarlo para el evento de leyendas. No hay nada en contra de él, al contrario, toda la gratitud todo lo que nos ha dado como institución. No hay nada misterioso con ese nombre (…) Ha estado en carpeta como muchos técnicos, no quiero que sea tomado que era el candidato que no llegó. Tanto ese como otros nombres han estado sin ningún tipo de veto”, dijo.

