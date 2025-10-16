Atlético Nacional confirmó su cuerpo técnico para este 2025 y nombre molestó a los hinchas

Octubre no ha sido un mes fácil en Atlético Nacional, pues, nuevamente, el club ha estado en el ojo del huracán y con algunas críticas de parte de hinchas por el rendimiento del equipo, pero lo sucedido con Alfredo Morelos terminó de llegar al límite todo y, a través de redes sociales, el club publicó un comunicado que sorprendió con un anuncio: el nombre del técnico que estará todo este 2025.



Este será el técnico de Atlético Nacional este 2025

Para sorpresa de muchos, el club no buscará más en el mercado por este año y ratificó como técnico en propiedad a Diego Arias al lado de sus preparadores, con el objetivo de que “lleve a Nacional a lo más alto en este segundo semestre”.

“Atlético Nacional se enorgullece de ratificar al cuerpo técnico actual liderado por Diego Arias, e integrado por profesional de la institución que representan de manera ejemplar el ADN verdolaga: Diego Mazo, Amilcar Bona, Pablo Rotolo, Didier Aguilar y Milton Patiño, junto a un grupo de profesionales del más alto nivel que hacen parte fundamental del proyecto institucional”, indicaron, decisión que molestó a algunos hinchas por no buscar a alguien de mayor perfil.

Pero confirmaron que, de igual forma, si habría nuevo cuerpo técnico para 2026 y la responsabilidad de Arias será comandar por lo que queda de año para buscar los objetivos que necesita la institución.

“Esta decisión representa un acto de confianza y coherencia institucional, que busca estabilidad y resultados, sin perder de vista el proyecto a largo plazo”, añadieron.



Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

¿Buscarán técnico colombiano o extranjero?

Sobre el tema, el club aclaró que no existe un veto hacia entrenadores en específico ni mucho menos puertas cerradas. Dijeron que la elección de técnico siempre irá de la mano con el ADN del club y que cumpla con ese deseo de llevar a lo más alto la marca Atlético Nacional.

“En los procesos recientes se han evaluado tanto entrenadores colombianos como extranjeros con el mismo rigor. Buscamos un cuerpo técnico que entienda el ADN del club, que respete nuestros procesos formativos y que aporte al proyecto, sin importar su pasaporte. Rechazamos los comentarios xenófobos que, de forma reiterada, han recibido miembros de nuestra institución. Las diferencias de opinión no pueden ser excusa para construir acusaciones falsas o irrespetuosas”, mencionaron.

Atlético Nacional busca técnico // Fotos: ImageFX / Atlético Nacional