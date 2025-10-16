En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presupuesto general
Juliana Guerrero
Importación de gas
EEUU - Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Sancionan a Alfredo Morelos por simular y su respuesta sorprendió a todos

Sancionan a Alfredo Morelos por simular y su respuesta sorprendió a todos

La acción fue en el duelo vs. Boyacá Chicó, el propio futbolista declaró que "tiene olfato" para ese tipo de jugadas y aprovechó la situación.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional.jpg
Alfredo Morelos en Atlético Nacional //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

A inicios de mes, Alfredo Morelos estuvo en el centro de críticas a raíz de un penal que se generó en el empate entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay. El propio futbolista en zona mixta reconoció que “sabe aprovecharse de estas situaciones”.

“Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar”, dijo. Palabras que molestaron a cientos de hinchas, pese a que el VAR avaló la jugada y sentenció el penal, pero la Dimayor tampoco estuvo de acuerdo e impuso una fuerte sanción al delantero verdolaga.

Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó.jpg
Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó //
Foto: pantallazo Win Sports

“Se ha decidido sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A., con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal 1) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A”, indicó la Dimayor.

Respuesta de Alfredo Morelos respondió a todos

Si bien, hasta ahora, el delantero no habló puntualmente sobre lo sucedido. A través de su cuenta de Instagram dejó un mensaje para las criticas que ha recibido en los últimos días, poco después de la sanción por parte de Dimayor.

“A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte”, dijo el delantero.

Además, dejó todo en “manos de Dios” en donde agradeció por todo lo bueno y malo, sorprendiendo a los hinchas por la manera en que tomó toda la situación.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional.jpg
Alfredo Morelos en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Alfredo Morelos

Atlético Nacional

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad