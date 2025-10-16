Sancionan a Alfredo Morelos por simular y su respuesta sorprendió a todos

A inicios de mes, Alfredo Morelos estuvo en el centro de críticas a raíz de un penal que se generó en el empate entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional por la fecha 14 de la Liga BetPlay. El propio futbolista en zona mixta reconoció que “sabe aprovecharse de estas situaciones”.

“Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar”, dijo. Palabras que molestaron a cientos de hinchas, pese a que el VAR avaló la jugada y sentenció el penal, pero la Dimayor tampoco estuvo de acuerdo e impuso una fuerte sanción al delantero verdolaga.

Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó // Foto: pantallazo Win Sports

“Se ha decidido sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A., con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal 1) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A”, indicó la Dimayor.



Respuesta de Alfredo Morelos respondió a todos

Si bien, hasta ahora, el delantero no habló puntualmente sobre lo sucedido. A través de su cuenta de Instagram dejó un mensaje para las criticas que ha recibido en los últimos días, poco después de la sanción por parte de Dimayor.

“A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte”, dijo el delantero.



Además, dejó todo en “manos de Dios” en donde agradeció por todo lo bueno y malo, sorprendiendo a los hinchas por la manera en que tomó toda la situación.