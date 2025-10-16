En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Dimayor impone dura sanción a Alfredo Morelos por polémica jugada durante partido vs. Chicó

Dimayor impone dura sanción a Alfredo Morelos por polémica jugada durante partido vs. Chicó

Aunque la sanción fue la mínima, el delantero deberá pagar una multa que supera los 85 millones de pesos.

Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó.jpg
Polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó //
Foto: pantallazo Win Sports
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, con dos semanas de suspensión y una multa de 85,4 millones de pesos por incurrir en una acción de simulación durante el partido frente a Boyacá Chicó, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.

Según la Resolución No. 103 de 2025, el delantero incurrió en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, que castiga a quien actúe “con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir a un error de juicio”.

La denuncia fue presentada por la Comisión Arbitral Nacional, que, tras analizar el video del minuto 90+1 del encuentro, concluyó que la acción debía ser catalogada como simulación, al evidenciar un contacto que no configuraba falta y que, sin embargo, derivó en un penalti a favor del conjunto verdolaga.

El Atlético Nacional defendió a su jugador argumentando que el árbitro actuó conforme a las reglas, revisó la jugada en el VAR y ratificó su decisión. Según el club, no existió dolo ni intención de engañar, por lo que solicitó archivar el proceso disciplinario.

El Comité, sin embargo, desestimó los argumentos del equipo antioqueño. Citó una entrevista posterior del jugador, donde Morelos afirmó: “Yo siento el contacto y me tiro, soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”. Para el organismo, esa declaración evidenció la intención de provocar una decisión errónea del árbitro.

Sancionan a Alfredo Morelos por simulación

Con base en el análisis técnico y jurídico, el Comité resolvió imponer a Morelos la sanción mínima: dos semanas de suspensión y 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa, equivalentes a $85.410.000.

El documento aclara que contra la decisión procede recurso de reposición ante el mismo Comité y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, conforme a lo establecido en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

