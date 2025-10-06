Este es el audio VAR del polémico penal de Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

La Liga BetPlay encendió la polémica en esta fecha 14 tras el empate entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional (1-1), por la jugada que le permitió al equipo verdolaga salvar un punto en su visita a Tunja. Un partido que dejó mucho qué desear por el nivel del equipo antioqueño y fue este movimiento lo que no dejó con 0 puntos a los dirigidos por Diego Arias.



La polémica jugada de penal de Atlético Nacional

Fue sobre el minuto 90, poco antes de que el árbitro señalara el final del partido, cuando desde el VAR llamaron a Jairo Mayorga para mostrarle un penal sobre el delantero de Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, por un empujón de un defensor de Boyacá Chicó, que sirvió para que el equipo verdolaga lograra el empate en el estadio La Independencia.

¿Era penal? Esto indicaron los audios del VAR

“El jugador se deja caer”, dijo el árbitro en primer lugar y dijo que apenas sintió el toque se fue al piso. Pero el VAR Nicolás Gallo insistió que había sujeción del defensa sobre el delantero que le impide el control de la pelota.

“Impide que él pueda ir con ambos brazos. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando. Nunca va por el balón el de azul”, dice en reiteradas ocasiones Nicolás Gallo, pese que sus compañeros mencionan que nunca ven la intensión de cometer la falta y consideran que no es penal, sin embargo, la decisión final de él dar la señal para cobrar desde los 11 pasos.

El nivel de Atlético Nacional

Esta jugada generó preocupación en la afición verdolaga, pues el nivel del equipo no ha sido el mejor en los últimos partidos, pese a las recientes victorias frente a Unión Magdalena y Millonarios, pero que poco a poco va desmejorando al mando de Diego Arias.



Cabe recordar que las directivas continúan en la búsqueda de un técnico que tome el mando del plantel y le regreso el buen fútbol al equipo.