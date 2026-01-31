Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 31 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia, donde se ha convertido en parte de la identidad cultural de la región. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha fortalecido su arraigo entre los jugadores frecuentes.
El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 31 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este juego de azar se distingue por ofrecer apuestas accesibles, que van desde los $500 hasta los $25.000, permitiendo la participación de distintos tipos de apostadores. Para ganar un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Aunque la transmisión se realiza por televisión, los resultados del chance Paisita Noche también pueden consultarse a través de plataformas autorizadas.
Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional para quienes buscan aumentar sus posibilidades de premio: la quinta balota o número adicional. Esta alternativa permite acceder a ganancias mayores cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras, sin alterar la mecánica principal del sorteo.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días del año y mantiene horarios fijos que facilitan la planificación de las apuestas por parte de los jugadores.
De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Esta regularidad permite a los participantes seguir los resultados en el momento exacto en que son anunciados.
El chance Paisita Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado. Las principales opciones son:
Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores escoger la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y a su forma de jugar.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche varía según el valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro
|Paisita Noche
|26 Enero 2026
|9583 - Caballo
|Paisita Noche
|25 Enero 2026
|0527 - Toro
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León