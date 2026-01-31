Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 31 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia, donde se ha convertido en parte de la identidad cultural de la región. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, lo que ha fortalecido su arraigo entre los jugadores frecuentes.

Número ganador del chance Paisita Noche 31 de enero

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 31 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego de azar se distingue por ofrecer apuestas accesibles, que van desde los $500 hasta los $25.000, permitiendo la participación de distintos tipos de apostadores. Para ganar un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Aunque la transmisión se realiza por televisión, los resultados del chance Paisita Noche también pueden consultarse a través de plataformas autorizadas.

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional para quienes buscan aumentar sus posibilidades de premio: la quinta balota o número adicional. Esta alternativa permite acceder a ganancias mayores cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras, sin alterar la mecánica principal del sorteo.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días del año y mantiene horarios fijos que facilitan la planificación de las apuestas por parte de los jugadores.



De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Esta regularidad permite a los participantes seguir los resultados en el momento exacto en que son anunciados.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Paisita Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado. Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores escoger la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y a su forma de jugar.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche varía según el valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Transmisión en vivo: sorteo Paisita Noche

Últimos sorteos del chance Paisita Noche