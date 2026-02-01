Video revela momento exacto de atentado con explosivos en el barrio Santa Fe donde murió una persona

Un atentado con explosivos registrado en la noche del 22 de enero de 2026 dejó una persona muerta y al menos 14 heridas en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La explosión ocurrió frente al establecimiento comercial Troya y cobró la vida de un hombre de 75 años, quien trabajaba como mesero en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes lanzaron el artefacto explosivo y huyeron del sector. Entre los heridos se encontraban trabajadores del establecimiento, clientes y transeúntes que se encontraban en la vía pública al momento de la detonación.

Hace unos minutos se conoció un video del momento exacto de la detonación, material que será estudiado por las autoridades para dar con los responsables. Este es el video.

Las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá apuntan a que el hecho estaría relacionado con una disputa violenta entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Según esta hipótesis, la organización conocida como El Tren de Aragua, presuntamente bajo el mando de un ciudadano extranjero alias ‘Maracucho’, estaría intentando desplazar a bandas locales como ‘Los Boyacos’ y ‘La 24’, que históricamente han tenido presencia en la zona.



Aunque no se descarta que el ataque esté vinculado a extorsiones denunciadas por comerciantes, la principal línea investigativa se centra en la lucha por el control territorial del expendio de drogas.

Como reacción al atentado, las autoridades desplegaron un megaoperativo con más de 1.200 uniformados en el sector, enfocado principalmente en la intervención de pagadiarios. Durante los operativos se logró la captura de cuatro personas por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, así como la recuperación de celulares y bicicletas reportadas como robadas.

El alcalde Carlos Fernando Galán sigue de cerca las investigaciones adelantadas por la Sijín, el Gaula y la Fiscalía, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape de los responsables.