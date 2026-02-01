En vivo
Bogotá  / Video revela momento exacto de atentado con explosivos en el barrio Santa Fe donde murió una persona

Video revela momento exacto de atentado con explosivos en el barrio Santa Fe donde murió una persona

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes lanzaron el artefacto explosivo y huyeron del barrio Santa Fe.



Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

