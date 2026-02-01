Bad Bunny gana el Grammy a mejor interpretación de música global

La entrega de los Premios Grammy se llevó a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, lugar que acoge la ceremonia por vigésimo tercer año.

La reconocida ceremonia, que se celebra desde el 4 de mayo de 1959, premia cada año lo mejor de la industria musical. En su edición 68º, el cantante Bad Bunny fue coronado como el mejor interpretación de música global.

El conejo malo ganó este domingo el Grammy a mejor interpretación de música global con su canción 'EoO', imponiéndose a 'Cantando en el Camino' , de Ciro Hurtado, y a 'JERUSALEMA', de Angélique Kidjo, entre otros.

Este es el primer Grammy que gana el puertorriqueño en la 68º edición de estos premios.

