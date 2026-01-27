En vivo
Presidente del Al-Nassr se alegró de la salida de Jhon Jáder Durán: "Nos aburrimos de él"

Presidente del Al-Nassr se alegró de la salida de Jhon Jáder Durán: "Nos aburrimos de él"

El colombiano solo estuvo seis meses en el conjunto saudí, donde compartía vestuario con Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. Después se confirmó su llegada a Turquía.

