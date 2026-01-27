Presidente del Al-Nassr se alegró de la salida de Jhon Jáder Durán: "Nos aburrimos de él"

Aunque ya pasaron varios meses de la salida de Jhon Jáder Durán del Al-Nassr, una fuerte declaracón volvió a sacudir el entorno del delantero colombiano. En una entrevista, el presidente del club saudí fue contundente al referirse al paso del atacante por la institución y reconoció abiertamente que su marcha fue un alivio para la dirigencia.

“No es que él se haya aburrido, somos nosotros los que nos aburrimos de él”, afirmó el directivo, quien cuestionó de manera directa el comportamiento del futbolista. Según el presidente, la actitud del colombiano estuvo lejos de lo esperado a nivel profesional y terminó convirtiéndose en un problema interno para el equipo.

El presidente del Al-Nassr fue más allá y aseguró que celebraron su salida. Explicó que Durán llegó a negociar con otro club sin autorización (el Fenerbahce) y que, aunque la oferta recibida fue considerada aceptable, de haberse quedado la situación habría escalado.

“Si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras y habríamos tenido problemas”, sentenció.



Las palabras del dirigente reflejan el malestar que existía en el club. Para el entorno del Al-Nassr, su salida fue quitarse “un problema de encima”.

Más críticas contra el delantero

Por otro lado, la prensa internacional, especialmente la turca, también arremetió contra Durán, cuestionando su rendimiento y la decisión de haberlo fichado. Algunos analistas señalaron que su contratación no encajaba con la política deportiva del club y que con ese dinero se pudo haber apostado por otro perfil de jugador.

Incluso, el reconocido periodista de fichajes Fabrizio Romano reveló que el colombiano podría protagonizar un movimiento de última hora en el mercado, con varios clubes europeos interesados y con el propio jugador buscando una salida. Enero, según se comentó, sería un mes clave para definir su futuro.

🚨🇨🇴 Several European clubs have been showing interest in Jhon Duran over recent days as potential last minute deal.



Decision depends on Fenerbahçe and Duran but clubs keen and already making inquiries this week.



🎥 https://t.co/DQbXupL4zR pic.twitter.com/CUgMCgkXCD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

Mientras su talento sigue siendo indiscutido, el episodio con el Al-Nassr deja en evidencia que el comportamiento y la disciplina serán determinantes para que Jhon Jáder Durán pueda consolidar la carrera que muchos ven como prometedora.