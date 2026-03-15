Explosión de globos con hidrógeno dejó con graves quemaduras a niño de 21 meses en La Unión, Valle

Esta emergencia ocurrió en el municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca, en medio de una fiesta infantil, donde el ambiente de celebración se convirtió en angustia total cuando uno de los globos de la decoración se estalló al entrar en contacto con la vela del pastel.

Aunque la familia creía que estos globos habían sido inflados con helio, la realidad es que estos tenían en su interior hidrógeno, un elemento que, al entrar en contacto con el fuego, generó una combustión que le provocó graves quemaduras a un niño de 21 meses de edad y a una mujer que lo tenía cargado en ese momento.

"El más comprometido es el menor de 21 meses, con quemaduras de segundo grado, en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y gran parte de su cuerpo. Realizamos protocolos de estabilización y manejo integral de las quemaduras", explicó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios del Hospital Gonzalo Contreras de La Unión, Valle.

El menor fue remitido al Hospital Universitario del Valle en Cali, donde hoy permanece siendo atendido en la Unidad de Quemados. Mientras tanto, las autoridades en el norte del departamento iniciaron una investigación para verificar el establecimiento encargado de la decoración de la fiesta, y así adelantar las sanciones correspondientes.



"Iniciaremos visitas en conjunto con Bomberos y Policía, para poder hacer vigilancia y control a los establecimientos que tienen el expendio de este tipo de elementos. El llamado es al comercio, que de pronto, por ahorrarse unos cuantos centavos y aumentar sus utilidades, no puede poner en riesgo la vida y la seguridad e integridad de nuestro territorio", aseguró John Robert Manzano, secretario de Gobierno de La Unión, Valle.