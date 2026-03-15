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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Explosión de globos con hidrógeno dejó con graves quemaduras a niño de 21 meses en La Unión, Valle

Explosión de globos con hidrógeno dejó con graves quemaduras a niño de 21 meses en La Unión, Valle

El menor fue remitido al Hospital Universitario del Valle en Cali, donde hoy permanece siendo atendido en la Unidad de Quemados.

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