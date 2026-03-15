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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Caen 6 “cosquilleros” en TransMilenio: robaban celulares en estaciones de TM

Caen 6 “cosquilleros” en TransMilenio: robaban celulares en estaciones de TM

De acuerdo con la Policía, las personas capturadas serían reconocidas por su participación en este tipo de robos dentro del sistema de transporte, una modalidad que se ha vuelto frecuente en horas de alta congestión.

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