Caen 6 “cosquilleros” en TransMilenio: robaban celulares en estaciones de TM

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a seis personas señaladas de robar a usuarios del sistema TransMilenio en la estación Ricaurte, uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros en la capital.

Los detenidos, tres hombres y tres mujeres, fueron sorprendidos cuando, según las autoridades, estaban cometiendo hurtos mediante la modalidad conocida como “cosquilleo”, una forma de robo en la que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones dentro de buses o estaciones para sustraer celulares y pertenencias sin que las víctimas lo noten.

El caso se detectó gracias al sistema de monitoreo del transporte masivo. Desde la central de radio y las cámaras de seguridad se alertó a los uniformados sobre la presencia de varias personas con comportamientos sospechosos dentro de uno de los vagones de la estación ubicada sobre la troncal de la carrera 30.

Tras recibir la alerta, unidades del grupo de seguridad del transporte masivo se desplazaron al lugar y lograron interceptar a los seis sospechosos. Durante el registro, a uno de ellos le fue encontrado un celular avaluado en aproximadamente dos millones de pesos, que minutos antes había sido robado a un ciudadano que se encontraba en la estación.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones para determinar si estarían vinculados a otros casos similares registrados en estaciones y buses del sistema.

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Este resultado se da en medio de las acciones que adelantan las autoridades para enfrentar los robos dentro del transporte masivo. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 ya se han desarticulado 19 grupos delincuenciales dedicados al hurto dentro de TransMilenio, lo que refleja la magnitud de esta problemática en la movilidad diaria de la ciudad.