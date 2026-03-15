Procuraduría hace llamado a la Aerocivil por fallas en pista del aeropuerto de Arauca

La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado de atención a la Aeronáutica Civil para que atienda las irregularidades en las pistas de aterrizaje en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, en el departamento de Arauca. La advertencia surge tras una denuncia hecha el pasado 7 de marzo por la aerolínea Satena, en la que reportaba que no existían las condiciones mínimas de seguridad aérea en esta terminal.

Entre las fallas que la aerolínea señalaba en ese aeropuerto se encuentran la falta de iluminación en los bordes, vegetación que cubría algunas farolas y varios tramos donde las lámparas se encuentran fuera de servicio. Satena advirtió que, si estas condiciones no se corregían pronto, se podría suspender la operación de vuelos nocturnos hacia Arauca.

En la denuncia, la aerolínea también advirtió que se podrían suspender los vuelos nocturnos si no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, especialmente en lo referente a la visibilidad. La Procuraduría Regional de Arauca señaló que la situación podría afectar la estabilidad turística, económica y la conectividad de la región.

La denuncia de Satena también se hizo sobre otras pistas de aterrizaje, específicamente las de Nuquí, Condoto y Acandí, municipios del Chocó. En estos casos, las fallas estaban relacionadas con la presencia recurrente de personas y animales en la pista, objetos abandonados en zonas de seguridad y presencia de hongos en la superficie de la pista. De hecho, la aerolínea suspendió temporalmente su operación en el Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.

