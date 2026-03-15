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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría hace llamado a la Aerocivil por fallas en pista del aeropuerto de Arauca

Procuraduría hace llamado a la Aerocivil por fallas en pista del aeropuerto de Arauca

La aerolínea SATENA podría suspender sus vuelos nocturnos por problemas en la visibilidad en las pistas.

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