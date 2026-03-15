Los 10 pasos del Padrenuestro para una vida de oración: reflexión del pastor Andrés Corson

La reflexión dominical del pastor Andrés Corson se centra en la importancia de la oración como una disciplina espiritual que transforma la vida del creyente. A partir de su propia experiencia, el pastor explica que durante años su tiempo de oración era muy breve, hasta que descubrió lo que llama los “senderos de oración”, una guía práctica basada en la enseñanza de Jesucristo. Inspirado en el momento en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní y pidió a sus discípulos velar con Él, el mensaje recuerda el desafío que plantea el Evangelio: “¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora?”.

El pastor explica que el modelo del Padrenuestro no debe entenderse como una repetición mecánica, sino como un camino espiritual que guía el diálogo con Dios. Según su enseñanza, este sendero incluye pasos como reconocer la identidad del creyente como hijo de Dios, comenzar con alabanza y adoración, interceder por el establecimiento del reino de Dios, escuchar la voluntad divina y presentar las necesidades diarias. En este sentido, subraya que la oración no es un monólogo sino un encuentro personal con Dios: “La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo entre Dios y nosotros”. Este proceso también incluye momentos de arrepentimiento, perdón, sanidad emocional y protección espiritual.

Finalmente, Corson enfatiza que comprender la identidad del creyente en Cristo es clave para orar con confianza. Según explica, todo cristiano tiene acceso directo a la presencia de Dios y no necesita intermediarios, porque por medio de Cristo puede acercarse con libertad.



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