El Padrenuestro no es una oración que debamos repetir todos los días: pastor Andrés Corson

La reflexión del pastor Andrés Corson nos recuerda que aprender a orar no siempre es algo natural, sino un proceso que requiere guía y disciplina. Él relata cómo, de niño, medía el tiempo de oración en su familia como si fuera una competencia, intentando superar a su madre que oraba cinco minutos. Sin embargo, al intentar orar por más tiempo se dio cuenta de que apenas lograba unos pocos minutos. Esa experiencia lo llevó a comprender que la oración no depende de la cantidad de palabras, sino de tener un método y un corazón dispuesto. Como él mismo expresó: “El Padrenuestro no es un rezo… es un modelo de oración, un sendero que debemos seguir”.

El pastor explica que Jesús mismo enseñó este “sendero” cuando los discípulos le pidieron: “Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1). En el modelo del Padrenuestro, cada frase representa un paso que guía el tiempo de oración: comenzar reconociendo a Dios como Padre, continuar con alabanza, interceder por la llegada de su reino, buscar su voluntad, presentar nuestras necesidades, pedir perdón, perdonar a otros, pedir protección contra la tentación y finalizar con adoración. Corson enfatiza que la oración no debe ser una repetición automática, recordando las palabras de Jesús: “Cuando ores, no parlotes de manera interminable… tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas.”

Finalmente, la enseñanza resalta que la base de una vida de oración efectiva es entender nuestra identidad espiritual. Según Corson, el primer paso —“Padre nuestro que estás en el cielo”— nos recuerda nuestra posición en Cristo: somos hijos de Dios, perdonados y con libertad para acercarnos a Él. Esa verdad da seguridad y autoridad al creyente para orar con confianza.



Escuche la reflexión completa aquí: