Religión  / El Padrenuestro no es una oración que debamos repetir todos los días: pastor Andrés Corson

El Padrenuestro no es una oración que debamos repetir todos los días: pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que el Padrenuestro no es un rezo, sino un modelo de oración. A través de un “sendero” espiritual, los creyentes pueden acercarse a Dios con identidad, fe y propósito.

