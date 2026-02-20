En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Universidad de La Sabana compró predio de la SAE que le perteneció a exlider del Cartel de Bogotá

Universidad de La Sabana compró predio de la SAE que le perteneció a exlider del Cartel de Bogotá

La venta se hizo por un total fr 20.000 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad