El Cauca busca cambiar el relato: turismo, exportaciones y liderazgo femenino impulsan su economía

“Lo que necesitamos es mostrarle a Colombia que no son solamente las malas noticias del Cauca. En el Cauca pasan cosas maravillosas”, afirmó Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.

Actualmente, el departamento del Cauca envía café a 99 países y recientemente abrió mercados como Mongolia y Ucrania.

“El día que ustedes vayan y se tomen un café en la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, el café que se van a tomar es de reincorporados de las Farc del municipio de Cajibío, Cauca. Cuando vayan a un supermercado en Corea del Sur, el café que van a encontrar en las vitrinas va a ser café de la Federación Campesina del Cauca”, señaló Muñoz.

El cacao, por su parte, ya es el séptimo renglón de exportaciones del Cauca y entre 2024 y 2025 creció un 79%. Actualmente, el departamento exporta 167 productos y es el segundo en Colombia en bienes de alto desarrollo tecnológico.



"Software hecho en el Departamento del Cauca lo utiliza en este momento Disney. Se utiliza en Vietnam para manejar el cultivo del café”, agregó.

En paralelo, señalaron que el sector empresarial muestra un crecimiento, ya que, en los últimos cinco años, el número total de empresas en el departamento aumentó 25,5%, mientras que las relacionadas con el turismo crecieron 31%.

Desde la cámara de comercio afirman que hoy el turismo representa cerca del 16% del total de empresas del Cauca y el 53% de estas son lideradas por mujeres.

Publicidad

Además, más del 44% tiene más de cinco años de operación, en su mayoría microempresas que dinamizan la economía local.

En 2025, el departamento registró 5.973 visitantes extranjeros y 1.175 nacionales.

La mayor afluencia se concentró en Semana Santa, temporada que consolida a Popayán como uno de los destinos religiosos, culturales y patrimoniales más importantes del país.

Publicidad

“Así como ya hay países como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, que están llegando al Departamento del Cauca, necesitamos que los colombianos también lo hagan”, señaló. Según explicó, turistas alemanes llegan a Silvia, españoles visitan Guapi y hasta viajeros rusos están llegando a Piamonte.

Aunque la presidenta de la Cámara reconoció que el turismo todavía no tiene un peso determinante en el Producto Interno Bruto del departamento, insistió en que el sector representa una oportunidad estratégica.

“El turismo nos permite trascender, hacerle un homenaje a esas culturas y permitir que la gente vaya y crezca aprendiendo en territorio”, afirmó, al referirse a un departamento históricamente atravesado por tensiones y conflictos sociales.

La oferta que buscan posicionar combina naturaleza, cultura y experiencias comunitarias.

“Tenemos un turismo de aventura maravilloso en el sur del departamento, el parapente en el Balcón de la Empatía es espectacular; podemos ir a ver las ballenas y oírlas cantar debajo del agua”, describió. También destacó el turismo comunitario, “Uno puede recolectar piangua con las mujeres piangüeras o remar en potrillos por el río Guapi”.

Frente a la preocupación por la situación de orden público, Muñoz sostuvo que el Cauca no es el único territorio con zonas complejas.

"Sí hay zonas que son complejas, pero hay zonas complejas en el Departamento de Cundinamarca, en el Departamento del Valle, en el Departamento de Bolívar, en el Departamento de Antioquia y la gente va, porque ahí también se resaltan las cosas buenas. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo hoy: resaltar lo bueno del Cauca”, concluyó.