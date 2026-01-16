En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Violento asalto armado en la vía Popayán–Cali: se llevaron 17 vehículos transportados en niñeras

Violento asalto armado en la vía Popayán–Cali: se llevaron 17 vehículos transportados en niñeras

Un grupo de al menos 15 hombres armados interceptó dos camiones que cubrían la ruta Cartagena–Pasto; los conductores fueron hallados ilesos y los tractocamiones recuperados. La Policía busca los vehículos que iban en las niñeras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad